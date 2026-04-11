Bomberos controlan incendio en bodega de Managua

Un incendio registrado la mañana de este sábado en una bodega de la Procuraduría para las Municipalidades movilizó a los bomberos en el sector del Hospital Lenin Fonseca dos cuadras arriba.

El susto ocurrió en una estructura de aproximadamente ocho metros de ancho por largo y de acuerdo con Julio César Lezama, trabajador del lugar que se desempeña como guarda de seguridad, el hecho se originó alrededor de las 7:50 de la mañana, cuando se escuchó un chisporroteo que rápidamente dio paso a las llamas.

Tras percatarse de la situación dio aviso inmediato a los cuerpos de emergencia, en respuesta, unidades del Cuerpo de Bomberos Unificados de Nicaragua, en coordinación con la Alcaldía de Managua, se movilizaron al sitio con al menos dos cisternas.

También se hicieron presentes dos ambulancias de la Cruz Blanca y tres patrullas de la Policía Nacional.

Las autoridades presumen que un cortocircuito habría provocado el inicio del incendio, aunque esta versión será confirmada mediante las investigaciones correspondientes.