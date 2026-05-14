Boaco: conductor de camioneta fallece una semana después de impactar contra camión

En el Hospital Antonio Lenin Fonseca falleció ayer martes Wilmer Antonio Urbina Ramírez, de 34 años, a causa de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido hace una semana.

El percance vial ocurrió en la comarca El Nancital, de Teustepe, Boaco, a las 6 y media de la mañana del pasado 28 de abril, cuando Wilmer Urbina conducía una camioneta Toyota, color rojo metálico, placas CT 19-595.

Cazadores de noticias informaron que, debido al exceso de velocidad, Wilber Urbina invadió el carril contrario y colisionó contra el camión marca Hyundai, color azul, placas M 363-183, conducido por Álvaro Antonio Reyes Morales, de 41 años, quien sobrio en su preferencia.

El lesionado fue trasladado al hospital capitalino en donde finalmente se rindió ante la muerte a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

