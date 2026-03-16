Bluefields: obrero sufre graves quemaduras al recibir potente descarga sin hacer contacto con cables

Con quemaduras de gravedad en distintas partes del cuerpo resultó el obrero Ernesto Alexander Rosales Dávila, de 49 años, al recibir una fuerte descarga eléctrica mientras laboraba en el barrio Punta Fría en Bluefields, Caribe Sur.

Cazadores de noticias informaron que el accidente laboral ocurrió la mañana de este lunes cuando Ernesto Rosales estaba realizando reparaciones en el techo de una vivienda.

Testigos dijeron que el trabajador estaba a cierta distancia de los cables, cuando aparentemente se formó un arco voltaico, que lo alcanzó sin hacer contacto, causándole las quemaduras.

Según los expertos, el arco voltaico o arco eléctrico, es una descarga eléctrica de alta intensidad que salta a través del aire entre dos conductores separados, provocando calor de hasta 20 mil grados centígrados en algunos casos.

Esto ocurre comúnmente debido a fallas de aislamiento, cortocircuitos o sobrecargas y puede causar incendios, explosiones y quemaduras graves como en este caso.

De acuerdo con informes médicos, el obrero sufrió las quemaduras en el rostro, hombros y brazo derecho, además de politraumatismo y una herida en uno de sus pies, por donde salió la potente descarga.

Rosales Dávila fue llevado al hospital regional Doctor Ernesto Sequeira Blanco, donde es atendido y valorado por especialistas quienes decidirán si requiere ser trasladado o un centro asistencial en Managua.

