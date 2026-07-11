Un fuerte susto se llevaron los habitantes del barrio Ariel Darce, en el Reparto Schick (Managua), luego de que un frondoso árbol de chilamate colapsara debido a las constantes lloviznas y los fuertes vientos que azotaron la capital el pasado viernes.

El incidente, que dejó «pálidos y chirizos» a los pobladores de la zona, ocurrió específicamente en la conocida calle de “Los Caballos”, ubicada de los semáforos de los Mil Metros, una cuadra al norte (hacia el lago). Los vecinos relataron momentos de tensión al escuchar el estruendoso impacto del árbol al caer.

Daños materiales y vías obstruidas en la calle «Los Caballos»

Según declaraciones de los testigos, el árbol ya se encontraba debilitado por incidentes viales previos.

“Ya el árbol estaba por caer, porque un camión y un bus lo habían impactado, y con la brisa y los fuertes vientos, se vino abajo. Por suerte nadie pasaba por el lugar cuando cayó”, manifestó la pobladora Ana Rosa Maradiaga.

A causa del colapso, las líneas de distribución eléctrica resultaron severamente afectadas. Cuadrillas de la empresa de energía eléctrica se presentaron de emergencia en el lugar para restablecer el fluido y asegurar los cables de alta tensión que representaban un peligro inminente para las familias del sector.

Asimismo, personal de la Alcaldía de Managua (ALMA) se desplegó en la zona con motosierras y equipos de limpieza para remover las ramas del árbol de chilamate y despejar la vía pública que se encontraba completamente obstaculizada.

Árbol cae sobre vivienda en El Jícaro, Nueva Segovia

Las afectaciones por el temporal climático también se extendieron al norte de Nicaragua. En el municipio de El Jícaro, Nueva Segovia, un árbol cayó sobre el techo de una vivienda, provocando severos daños materiales.

El percance ocurrió en el barrio Carlos Rosales, propiamente en la casa de la ciudadana Lourdes González Torres. A pesar de los cuantiosos daños económicos en la infraestructura del hogar, las autoridades locales confirmaron que ninguna persona resultó lesionada.

Motociclista es rescatado tras ser arrastrado por corriente en Unidad de Propósito

Por otra parte, la imprudencia vial por poco termina en tragedia en el Distrito Seis de Managua. En la colonia Unidad de Propósito, el conductor de una motocicleta intentó cruzar de forma temeraria un cauce cuya corriente se encontraba crecida por las recientes lluvias.

El motorizado fue arrastrado por la fuerza del agua, lo que activó las alarmas entre los habitantes de la zona. Vecinos del sector actuaron rápidamente lanzándole una cuerda para que lograra sujetarse y salvar su vida, mientras que el vehículo de dos ruedas quedó completamente sumergido bajo el agua.

Las autoridades de socorro reiteran el llamado a la población a no desafiar las corrientes de los cauces ni resguardarse bajo árboles de gran tamaño durante las lluvias y tormentas eléctricas para evitar fatalidades.