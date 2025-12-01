Atrapan a delincuente que asaltó tienda de celulares en Corinto

La Policía Nacional capturó este lunes al sujeto Fernando Pacheco, alias “Chucky”, quien el pasado sábado cometió un robo a mano armada en la tienda de venta y reparación de celulares El Gemelo, en Corinto, Chinandega.

Capturan a ‘Chucky’ tras violento robo en Corinto

El delincuente fue detenido en el sector de San Martín, en Corinto, luego de que fuera identificado por varias personas después de cometer el robo amenazando con un punzón a los vendedores de la tienda.

En videos grabados tanto fuera como dentro del negocio se aprecia los momentos en que “Chucky” llega al lugar a bordo de una bicicleta, vistiendo un chaleco fluorescente y con el rostro cubierto con un pañuelo.

Luego de ingresar, el delincuente va hasta el fondo de la tienda y tras ver solo a una dependienta, regresa afuera a donde tenía su bicicleta para agarrar una bolsa en la que andaba el punzón y reingresa al local.

En ese momento, “Chucky” se dirige a la vendedora y mostrándole el arma punzante se dispone a cometer el robo en la caja donde se guarda el dinero.

Al ver lo que hacía el delincuente, la joven logra salir a la calle y pedir ayuda, siendo auxiliada por un varón y otra muchacha quienes, al verlo armado, se ven obligados a apartarse.

Aunque el ladrón logra apropiarse del dinero y celulares que había en el local, al momento de salir corriendo es interceptado por pobladores que intentan evitar su huida, pero apenas logran que deje tirado parte del dinero del botín.

Al momento de la fuga el ladrón dejó botada su bicicleta, la que, por tener características particulares, también ayudó en su identificación y captura.

Aris Torres, de la tienda de celulares El Gemelo, agradeció a las personas que ayudaron en la localización del delincuente y pidió a las autoridades que se le aplique todo el peso de la ley.