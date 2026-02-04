Ataque de abejas africanizadas manda a 4 personas al hospital en Matagalpa

4 transeúntes y varios miembros de los bomberos resultaron picoteados la tarde del pasado martes por un enjambre de abejas africanizadas en la ciudad de Matagalpa.

El ataque de los insectos sucedió frente al colegio público Carlos Fonseca Amador, causando lesiones a 4 personas que pasaban por el lugar, una de ellas el joven Marvin Javier Alaniz Ayestas.

Al conocer del hecho, miembros de los bomberos llegaron al lugar y comenzaron a combatir el enjambre de abejas, resultando también ellos con varios piquetes en diferentes partes del cuerpo.

Todos los aguijoneados por las abejas africanizadas fueron llevados al hospital Cesar Amador Molina, en la ciudad de Matagalpa.

