Teniente nicaragüense recibe medalla académica en Rusia

El Teniente Isidro Manuel Calderón Rizo, miembro de la Policía Nacional de Nicaragua, fue galardonado con la prestigiosa distinción “Medalla e Insignia de la Universidad de Moscú V. Y. Kikotya del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia”, en reconocimiento a su excelente desempeño académico durante el período de estudios 2022-2026.

El Teniente Isidro Manuel Calderón Rizo

La condecoración, conferida mediante la Orden N.° 1074, premia las altas calificaciones obtenidas por el oficial nicaragüense en la especialidad de psicología.

El reconocimiento resalta además su disciplina, dedicación y compromiso con los valores institucionales.

Este logro se enmarca en los sólidos lazos de cooperación existentes entre el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia (MVD) y el Ministerio del Interior de Nicaragua.

Rusia otorga alta condecoración académica a oficial de la Policía Nacional

La alta preparación alcanzada por el Teniente Calderón contribuirá a fortalecer las capacidades profesionales de la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana, seguridad nacional y el enfrentamiento al crimen organizado transnacional.