El señor Elvis Francisco Tapia Cerrato, de 60 años, fue encontrado muerto anoche en el corredor de una casa en la comarca San Francisco, de Nindirí, Masaya, tras haber sido atacado a golpes y con arma blanca.

Nindirí: Asesinan a golpes a Elvis Tapia anoche

Don Elvis Francisco fue hallado sin vida en las afueras de la casa de doña Carmen Cerrato, luego de haber ocurrido un bochinche en un callejón ubicado de la iglesia católica una cuadra al Oeste y una al norte.

Elvis Francisco Tapia era conocido popularmente como “Panchito, El Vulgar” y al momento en que lo agredieron andaba en ese sector visitando a su pariente, doña Carmen Cerrato.

Se presume que, tras ser agredido, el infortunado se fue caminando hasta la vivienda de su familiar en donde cayó sin vida.

La Policía Nacional se presentó al lugar y realizan las investigaciones para tratar de identificar, localizar y capturar a los involucrados en el crimen.

