Fallece nicaragüense atropellado en Peñas Blancas, Costa Rica

El nicaragüense Glesbin Robaan Avilés Hernández, de 27 años, murió ayer domingo a causa de las múltiples fracturas que sufrió la mañana del sábado, al ser atropellado por una camioneta cerca del puesto fronterizo de Peñas Blancas, en territorio costarricense.

Glesbin Robaan Avilés Hernández

Parientes informaron que Glesbin Avilés era conductor de furgones y sufrió el accidente el sábado a las 6 de la mañana cuando se bajó del cabezal para ir a una cafetería.

En ese momento una camioneta conducida a exceso de velocidad lo arrolló junto a otro colega de apellido Gutiérrez, lanzándolos a un lado de la vía inconsciente.

De inmediato, ambos fueron auxiliados por unidades de socorro que los trasladaron a una clínica del cantón de La Cruz, Guanacaste, donde Glesbin fue declarado muerto.

El infortunado habitaba en la comunidad costera de Miramar, cerca de Puerto Sandino, municipio de Nagarote, departamento de León, adonde se espera sean repatriados sus restos.

