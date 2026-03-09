La Policía Nacional se encuentra tras la pista de dos delincuentes que a las 10:37 minutos de la mañana de ayer domingo asaltaron con cuchillo al cambista Ramón Ernesto López Rodríguez, de 60 años, en la ciudad de Masaya.

El cambista Ramón Ernesto López Rodríguez

Cámaras de seguridad grabaron a los delincuentes desde el momento en que llegaron en una moto montañera color negro a la calle Sergio Delgadillo para estudiar el terreno, el instante cuando se disponen a cometer el atraco, y su fuga.

El afectado dijo que estaba distraído, contando el dinero, cuando se le acercaron los asaltantes y uno de ellos le gritó palabras obscenas y le lanzó la primera puñalada. En el forcejeo le arrebataron más de 600 dólares.

Asaltan a cambista en Masaya

“En ese momento les pitó un taxista que iba pasando y yo empecé a gritar por lo que salieron huyendo”, agregó el cambista, quien es muy conocido por pertenecer a la familia de la “Mama Moncha” en Masaya.

“Eran dos, un chaparrito tamaño garrapata, y el otro que parece un fideo, un espagueti, que me gustaría tenerlo de frente para pegarle un par de turcazo*s”, detalló el enfurecido cambista, quien los retó a que vuelvan a llegar.

Asaltan a cambista y le roban 600 dólares en la ciudad de Masaya #Nicaragua#Robo#Cambistapic.twitter.com/Su7B7gvDnq — La Nueva Radio YA (@nuevaya) March 9, 2026

Luego de cometer el atraco, los ladrones corrieron hacia el sitio en donde habían dejado parqueada la motocicleta y en ese sitio dejaron caer uno de los cuchillos con que cometieron el asalto.

Uno de los asaltantes es alto, llevaba puesto un casco blanco, sudadera color naranja, jean azul y zapatos blancos; en tanto el otro era bajo, andaba casco negro y vestía sudadera color azul, pantalón oscuro y zapatillas negras.

Las autoridades policiales pidieron a quien logre identificar a los delincuentes favor lo informe al número de emergencia 118 o en la estación policial más cercana.

