Asaltan a cambista y le roban 600 dólares en la ciudad de Masaya
La Policía Nacional se encuentra tras la pista de dos delincuentes que a las 10:37 minutos de la mañana de ayer domingo asaltaron con cuchillo al cambista Ramón Ernesto López Rodríguez, de 60 años, en la ciudad de Masaya.
Cámaras de seguridad grabaron a los delincuentes desde el momento en que llegaron en una moto montañera color negro a la calle Sergio Delgadillo para estudiar el terreno, el instante cuando se disponen a cometer el atraco, y su fuga.
El afectado dijo que estaba distraído, contando el dinero, cuando se le acercaron los asaltantes y uno de ellos le gritó palabras obscenas y le lanzó la primera puñalada. En el forcejeo le arrebataron más de 600 dólares.
“En ese momento les pitó un taxista que iba pasando y yo empecé a gritar por lo que salieron huyendo”, agregó el cambista, quien es muy conocido por pertenecer a la familia de la “Mama Moncha” en Masaya.
“Eran dos, un chaparrito tamaño garrapata, y el otro que parece un fideo, un espagueti, que me gustaría tenerlo de frente para pegarle un par de turcazo*s”, detalló el enfurecido cambista, quien los retó a que vuelvan a llegar.
Asaltan a cambista y le roban 600 dólares en la ciudad de Masaya #Nicaragua#Robo#Cambistapic.twitter.com/Su7B7gvDnq— La Nueva Radio YA (@nuevaya) March 9, 2026
Luego de cometer el atraco, los ladrones corrieron hacia el sitio en donde habían dejado parqueada la motocicleta y en ese sitio dejaron caer uno de los cuchillos con que cometieron el asalto.
Uno de los asaltantes es alto, llevaba puesto un casco blanco, sudadera color naranja, jean azul y zapatos blancos; en tanto el otro era bajo, andaba casco negro y vestía sudadera color azul, pantalón oscuro y zapatillas negras.
Las autoridades policiales pidieron a quien logre identificar a los delincuentes favor lo informe al número de emergencia 118 o en la estación policial más cercana.