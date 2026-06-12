Arrestan a motociclista con más de un kilo de cocaína en Acoyapa

La Policía Nacional asestó un nuevo golpe al narcotráfico y crimen organizado en el departamento de Chontales, logrando la captura de un sujeto que transportaba un paquete de droga a bordo de una motocicleta.

Arrestado Darling Manuel Rodríguez Alvarado

El quiebre de estupefacientes se registró ayer jueves 11 de junio, a las 6 de la mañana, en un retén policial ubicado en el kilómetro 169.5 de la carretera que conecta Managua con el municipio de Acoyapa.

En ese punto, los agentes policiales perfilaron la moto placa CT 21427, la cual era conducida por Darling Manuel Rodríguez Alvarado, de 39 años.

Al momento de realizar la requisa correspondiente, las autoridades le incautaron un paquete rectangular que contenía un kilo con 67 gramos de cocaína.

Además del estupefaciente, las fuerzas del orden le ocuparon al sospechoso la motocicleta en la que se movilizaba y un teléfono celular como parte de las evidencias del ilícito.

El sujeto fue detenido de manera inmediata y en las próximas horas será puesto a la orden de las instancias judiciales correspondientes para ser procesado por el delito de tráfico de drogas.

