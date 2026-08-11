Apuñalan a joven en Juigalpa durante corrido de la Gigantona

A emergencias del hospital Comandante Camilo Ortega de Juigalpa, Chontales fue trasladado Jean Carlos Martínez Valdivia, de 25 años, tras ser apuñalado por un desconocido de la gasolinera Puma 4 cuadras al oeste, durante el tradicional corrido de la Gigantona, la tarde de este lunes.

Cazadores de noticias informaron que Martínez Valdivia fue apuñalado cerca del cuello y en el abdomen, por lo que su estado es un poco delicado.

Las autoridades de la Policía Nacional investigan la identidad y paradero del agresor para ponerlos tras las rejas, y conocer el móvil del ataque.

