Amigo de tragos lo degüella en el barrio 30 de Mayo

Desangrado falleció esta madrugada el ciudadano Noel García, de 34 años, conocido como “El Negro Noé”, al ser agredido a puñaladas por un desconocido en el barrio 30 de Mayo, en el Reparto Shick, Distrito Cinco Managua.

Managua: matan esta madrugada a ‘El Negro Noé’

Vecinos informaron que desde anoche varios amigos estaban tomando licor entre ellos “El Negro Noe” y en los primeros minutos de esta madrugada escucharon una discusión y luego silencio presumiendo que se habían ido.

Sin embargo esta mañana se llevaron el susto de su vida al ver el cuerpo inerte de “El Negro Noé”, en un charco de sangre.

Aparentemente en medio de la discusión es que la víctima recibió la estocada mortal y después todos salieron huyendo.

Presumiblemente en este sangriento hecho perfilan como sospechoso a un sujeto que identificaron con el alias de “Lechuga” el que estaba en el grupo de tomadores.

Personas que conocieron a “El Negro Noé”, indicaron que este se ganaba la vida vendiendo ambulante verduras por las calles del reparto Shick.

