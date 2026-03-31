Albañil fallece al recibir descarga eléctrica en San Juan de Río Coco

Una tragedia laboral conmovió a los habitantes del sector La Minita, en el municipio de San Juan del Río Coco, Madriz, tras registrarse el fallecimiento del obrero José Santos Sánchez Martínez, de 47 años, a causa de una fuerte descarga eléctrica.

Según cazadores de noticias, el suceso ocurrió ayer lunes mientras Sánchez Martínez desempeñaba sus labores cotidianas de albañilería en una construcción de la zona.

De manera accidental, el trabajador tuvo contacto con líneas de alta tensión o cableado energizado, lo que provocó su deceso de forma instantánea a pesar de los esfuerzos por auxiliarlo.

Al lugar se presentaron autoridades locales y equipos de socorro para brindar el acompañamiento necesario a los familiares del infortunado.

