Condenan a 30 años a Juan Fernández por mancillar y machetear a niña en Siuna

El sujeto Juan Francisco Fernández Sánchez, de 28 años, fue condenado a 30 años de prisión por asesinato agravado en grado de frustración, en concurso real del delito de violación en perjuicio de una menor de edad de 13 años.

Siuna: Capturan a Juan F. Fernández agresor de niña de 13 años con machete

El hecho ocurrió en la comunidad La Rampla, en Siuna, Caribe Norte, la tarde del 2 de mayo pasado cuando la menor regresaba a su casa luego de salir de clases.

La fiscalía detalló en la acusación que la menor fue interceptada por Fernández en un camino y tras provocarle varias heridas con un machete la arrastró más de 120 metros, y azuzó a su perro para que la mordiera y no escapara.

A pesar de la lucha de la menor y los gritos que lanzó, fue mancillada por el depravado, quien le colocó el machete en el cuello mientras la amenazaba.

Luego el sujeto intentó asfixiarla con una pañoleta que le puso en la nariz, pero en ese momento la familia y vecinos de la menor, ya la buscaban por la zona gritando su nombre.

Al escuchar que la gente se acercaba, Fernández intentó escapar pero fue seguido, atrapado y entregado a las autoridades policiales.

Fernández Sánchez terminó aceptando los delitos ante la jueza de Distrito Especializado en Violencia de Siuna, Yajaira Chávez Arróliga, quien lo sentenció a 30 años de cárcel por lo que saldrá de prisión hasta el 18 de mayo del año 2056.

