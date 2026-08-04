Hombres hallados flotando en El Viejo habían salido a pescar desde el viernes

El capitán de barco Lester Ricardo Mendoza Caballero, de 40 años, y el pescador Nelson Antonio Áreas, de 26, fueron encontrados sin vida la mañana de ayer lunes en el sector conocido como Los Farallones, en la comarca Potosí, municipio de El Viejo, Chinandega.

Encuentran sin vida a un hombre en El Viejo, Chinandega

De acuerdo con la información obtenida, ambos pescadores salieron el viernes en una lancha para realizar labores de pesca y debían regresar el sábado; sin embargo, no regresaron, por lo que sus familiares empezaron a buscarlos.

Según conocidos, la tarde del domingo fueron localizadas algunas de sus pertenencias flotando en el mar, lo cual los obligó a intensificar la búsqueda, que culminó cuando otros pescadores encontraron los cuerpos y notificaron a las autoridades.

Tras la revisión de los cuerpos, las autoridades y expertos forenses confirmaron indicaron que los cuerpos no presentaban signos de violencia y que el fallecimiento fue causado por sumersión accidental.

El capitán Lester Ricardo Mendoza Caballero era originario del municipio de Posoltega, en el departamento de Chinandega.