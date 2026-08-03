Eskimero muere por broncoaspiración en camino de San Marcos

El señor Félix Benjamín Álvarez Gaitán, de 55 años, fue encontrado muerto la tarde de ayer en el camino que conduce de la “Unión I” al sector conocido como San José de Los Baltodano, en San Marcos, Carazo.

Guarda de Seguridad al borde de la muerte tras colisión entre auto y moto

De acuerdo con un sobrino, don Félix iba de regresó a su casa situada en San José de Los Baltodano luego de vender eskimos en su carrito, cuando fue sorprendido por la muerte.

El pariente agregó que aparentemente su tío iba comiendo pan y tomando refresco cuando sufrió “broncoaspiración”, lo cual le quitó la vida.

En otro caso…la Policía investiga el caso del joven Luis Fernando Dávila López, de unos 26 años, quien fue encontrado muerto cerca de una alcantarilla en el municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso de Fernando Dávila, cuyo cuerpo sería llevado a la morgue para la autopsia.

Según la cédula de identidad, Luis Fernando Dávila López era originario de Somoto, Madriz.

