Adolescente se mata por conducir ATV en El Coral, Chontales
Ayer en horas del mediodía falleció el adolescente Ángel Sebastián Martínez Ramírez, de 16 años de edad, al accidentarse en su moto en el municipio de El Coral, departamento de Chontales.
El hecho ocurrió cuando Ángel Martínez, conducía a exceso de velocidad su moto y al llegar a la curva conocida como “Guapinol”, se salió de la vía e impactó contra la valla protectora muriendo al instante.
A pesar que Ángel Martínez fue llevado al puesto de salud de El Coral, los médicos solo confirmaron que ya no tenía signos vitales.
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