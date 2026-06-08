Adolescente muere horas después de caer ebrio y golpearse la cabeza en Juigalpa

En el hospital Comandante Camilo Ortega falleció anoche el adolescente Ramón Ismael López Morales, de 13 años, debido a un trauma craneoencefálico severo sufrido durante una caída.

Así lo determinó un médico forense luego que familiares y pobladores llevaron al chavalo al hospital tras hallarlo agonizante en un predio baldío localizado frente al puente de La Normal, en Juigalpa, Chontales.

Según las investigaciones, la mañana del domingo Ramón salió de su casa en el barrio 30 de mayo para ir a presenciar la rifa de un ternero y en el camino se encontró con varios amigos con quienes se puso a tomar licor y cervezas.

Tras la bebida de guaro, el menor intentó irse a su casa, pero debido a su estado de ebriedad, se cayó y se golpeó la cabeza, sufriendo el grave trauma craneoencefálico que horas después acabó con su vida.

Aunque inicialmente sus familiares pensaban que había sido víctima de una agresión, el dictamen forense descartó mano criminal en el hecho y confirmó que se trató de una muerte accidental.

La vela del menor fue realizada anoche en una iglesia del barrio Bella Vista, donde familiares y vecinos acompañaron a la familia, y este lunes, recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de Juigalpa.

La madre de Ramón, Darling María Morales, habita en Costa Rica, pero hoy viajó a Nicaragua para darle el último adiós a su hijo Ramón Ismael López Morales.

Doña Rosa Elba Cantillano dijo que su nieto era un chavalo muy bien portado, pero últimamente había hecho amistad con algunos jóvenes con vicios y mal comportamiento, que fueron quienes lo llevaron a la muerte.