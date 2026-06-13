Abandonan taxi en una calle del barrio Waspam Norte, Managua

Un vehículo taxi, color gris, placa M 09-784 fue dejado abandonado con las luces de la torre y pie de vías encendidas, frente al salón “Mocotecho”, en el barrio Waspam Norte, de Managua. la noche de este sábado.

El taxi de rayas negras con blanco, tiene una calcomanía con el nombre Estrella 01, en el vidrio trasero.

Pobladores de la zona al percatarse del vehículo que fue dejado tirado por un chavalo al que vieron huir del lugar, alertaron a las autoridades policiales de la estación 6, encargadas de indagar a fondo el caso.