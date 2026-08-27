Policía Nacional captura a más de 50 delincuentes en Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo

La Policía Nacional, informó que mediante el Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo, desarrollado del jueves 20 al miércoles 26 de agosto de 2026, con acciones dirigidas a garantizar la protección de las familias, comunidades, productores y trabajadores agrícolas, se brindó protección policial a 100 mil actividades deportivas, culturales, recreativas y de promoción de la economía familiar.

Los resultados operativos de la Policía Nacional, permitió la captura de 51 personas por delitos de peligrosidad: una por muerte homicida, 33 por robo con intimidación, tres por tráfico de drogas y 14 abastecedores de drogas.

Durante estas acciones, también fueron ocupados 3 kilos con 606 gramos de cocaína, 3 libras de marihuana, 401 gramos de crack y 12 teléfonos celulares.

Se realizaron 74 mil 515 acciones preventivas, entre ellas, 4 mil 373 encuentros con la comunidad, 59 mil 134 visitas de presencia directa, 7 mil 468 visitas a líderes comunitarios y 3 mil 540 atenciones a jóvenes en situación de riesgo.

También se efectuaron 40 mil 275 requisas y 6 mil 57 actuaciones preventivas y operativas en focos delictivos y expendios de drogas.

En el campo, la institución garantizó seguridad a productores y trabajadores agrícolas en mil 789 comunidades, mediante 10 mil 130 visitas a fincas y centros de acopio de café y leche. Asimismo, se brindaron mil 905 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, beneficiando a 10 mil 622 productores y trabajadores agrícolas.

La institución policial reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana y garantizando la protección y el bienestar de las personas, familias y comunidades.

