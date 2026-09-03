Capturan a 4 mujeres por vapulear a mateareña que regresaba de Costa Rica

Las autoridades ticas capturaron cuatro mujeres, presuntamente originarias de Rivas, que atacaron a golpes a Johana Morales, originaria de Mateare.

El caso fue denunciado por un hijo de la afectada, quien relató que su mamá retornaba de Costa Rica a Nicaragua con 5 maletas.

En el trayecto, las cuatro mujeres y un hombre le pidieron 20 mil colones, equivalentes a 1,620 córdobas para ingresarla sin demora por el puesto fronterizo de Peñas Blancas.

Antes de llegar al sitio, una de ellas le dijo a Johana que le entregara la cédula para realizar los trámites, y minutos después, le indico que debía pagar otros 20 mil colones, descubriendo que estaba siendo víctima de estafa.

Al pedirles que le regresaran su dinero, las mujeres “le echaron la vaca” a doña Johana, fracturándole el tabique nasal y causándole lesiones en otras partes del cuerpo.

Dado que la agresión ocurrió en territorio tico, las mujeres fueron detenidas por fuerzas militares de Costa Rica, sin embargo, la Mateareña Johana Morales también denunció a las cuatro mujeres en la delegación policial de Rivas, dado que el hombre que las acompañaba huyó del lugar.

