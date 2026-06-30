1,222 colisiones en una semana: 113 ebrios presos

La Policía Nacional informó este martes que como resultados de los planes de seguridad vial, entre el lunes 22 al domingo 28 de junio, se registró una tendencia a la baja en la peligrosidad de los accidentes de tránsito.

Reporte Semanal de Accidente de Tránsito

Las autoridades destacaron una reducción de 3 personas fallecidas, 19 lesionados y 42 colisiones en comparación con la semana anterior, cumpliendo con el objetivo institucional de salvaguardar la vida y la integridad física de las familias nicaragüenses.

A pesar de este comportamiento positivo, el reporte estadístico señala que durante los siete días evaluados ocurrieron un total de 1,222 colisiones a nivel nacional, dejando un saldo de 16 personas lesionadas.

Los departamentos que registraron el mayor índice de accidentes fueron Managua con 806 casos, Masaya con 59, Estelí con 55, León con 52, Matagalpa con 39 y Chinandega con 36 percances viales.

Asimismo, los tipos de vehículos más involucrados en estos accidentes fueron las motocicletas con 362, seguidas por los automóviles con 302, las camionetas con 274, los camiones con 145 y los autobuses con 53.

Para contrarrestar estos índices, la especialidad de tránsito implementó fuertes planes operativos de regulación vial y retenes en los 153 municipios del país.

Como resultado de estas acciones, las fuerzas policiales requisaron 21 mil 166 vehículos, aplicaron 12 mil 103 pruebas de alcoholemia e impusieron la suspensión de 682 licencias de conducir.

Adicionalmente, se arrestó a 113 conductores por manejar en estado de ebriedad y se detuvo a 484 ciudadanos cuyos vehículos fueron debidamente ocupados por circular sin su respectiva documentación para conducir.

Paralelamente, la Policía Nacional mantuvo un fuerte despliegue preventivo en planes escolares, rutas turísticas, centros recreativos y balnearios, complementando el control vial en 84 tramos de carreteras de alta prioridad nacional.

Los esfuerzos también se enfocaron en la concienciación mediante capacitaciones dirigidas a dueños de buses y taxis en materia de seguridad vial, junto con la ejecución de rigurosas inspecciones mecánicas preventivas a unidades del transporte público y privado para certificar su correcto funcionamiento.

Finalmente, las autoridades policiales reiteraron a los conductores, peatones y pasajeros las recomendaciones fundamentales para evitar tragedias en las vías, enfatizando de manera estricta el no conducir a exceso de velocidad ni bajo los efectos del alcohol, y la obligatoriedad del uso del casco protector para los motociclistas.

Ante el período de lluvias, se hace un llamado especial a no intentar cruzar ríos, cauces, calles o caminos afectados por fuertes corrientes de agua, recordando a toda la ciudadanía que la seguridad vial depende del comportamiento responsable de todos.