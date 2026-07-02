Nicaragua participará en funeral del ayatolá Ali Khamenei en Irán

Nicaragua estará presente en los actos de Estado de despedida, sepelio y funeral del ayatolá Ali Khamenei, Líder Supremo y Mártir de la Revolución Islámica de Irán, programados para este 3 de julio en la ciudad de Teherán.

Ali Khamenei

La delegación nicaragüense representará al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y al pueblo de Nicaragua durante las ceremonias oficiales organizadas en la República Islámica de Irán.

El grupo está integrado por el Co-Ministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke.

También forman parte de la comitiva la Alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, y el presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, Douglas Lara Bustamante.

La representación nacional incluye además al Embajador de Nicaragua en Irán, Ramón Moncada Colindres.

El Gobierno y el pueblo nicaragüense recuerdan con respeto, sentimiento y reconocimiento al ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán.

Nicaragua también reconoció la valentía y fortaleza del pueblo iraní en este momento de duelo nacional. Así mismo envío oraciones y un llamado para que cesen las guerras, el dolor, la tragedia y la desgracia.

La participación de la delegación nicaragüense se enmarca en los vínculos políticos y diplomáticos que ambos países sostienen, marcados por relaciones de cooperación y acompañamiento en escenarios internacionales.