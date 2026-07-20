La Embajada de Nicaragua en Ankara, Türkiye, realizó este lunes 20 de julio un acto oficial en conmemoración del 47° aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

Embajada de Nicaragua conmemora en Türkiye el 47 aniversario de la Revolución

El evento contó con la participación de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, ciudadanos nicaragüenses radicados en ese país y miembros de la comunidad solidaria turca.

Al homenaje diplomático también asistieron embajadores y miembros del cuerpo diplomático de naciones hermanas como Rusia, Bielorrusia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Singapur, Bangladesh, Sri Lanka, Yemen, Argelia, Sudán, Brunéi Darussalam y Palestina.

Durante la actividad, la delegación nicaragüense transmitió el saludo del pueblo y gobierno, rindiendo honores a los héroes y mártires de la gesta revolucionaria, entre ellos el General Augusto C. Sandino y el Comandante Carlos Fonseca.

Asimismo, se compartieron los mensajes clave emitidos por el Comandante Daniel Ortega durante el acto central del 19 de julio de 2026 en Managua, reafirmando el compromiso histórico de resguardar la paz y la estabilidad en la nación.

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