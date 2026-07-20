Embajada nicaragüense en Bolivia celebra 47 años de la Revolución Sandinista
La Embajada de Nicaragua en Bolivia conmemoró este 19 de julio el 47° aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en un acto político-cultural que reunió a miembros de la comunidad solidaria y amigos de la nación centroamericana en la sede diplomática.
Durante la jornada conmemorativa, el embajador nicaragüense transmitió el saludo oficial del pueblo de Nicaragua y agradeció el constante acompañamiento internacional en esta gesta histórica.
Asimismo, se proyectaron videos que evidencian las transformaciones socioeconómicas impulsadas en el país y se compartió la transmisión en vivo del acto central del 47/19 desarrollado en Managua.
Para finalizar, los asistentes disfrutaron de una degustación de platillos típicos de la gastronomía nicaragüense.