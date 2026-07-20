Embajada nicaragüense en Bolivia celebra 47 años de la Revolución Sandinista

La Embajada de Nicaragua en Bolivia conmemoró este 19 de julio el 47° aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en un acto político-cultural que reunió a miembros de la comunidad solidaria y amigos de la nación centroamericana en la sede diplomática.

Representación de Nicaragua en Bolivia conmemora el 47 aniversario de la Revolución Sandinista

Durante la jornada conmemorativa, el embajador nicaragüense transmitió el saludo oficial del pueblo de Nicaragua y agradeció el constante acompañamiento internacional en esta gesta histórica.

Asimismo, se proyectaron videos que evidencian las transformaciones socioeconómicas impulsadas en el país y se compartió la transmisión en vivo del acto central del 47/19 desarrollado en Managua.

Para finalizar, los asistentes disfrutaron de una degustación de platillos típicos de la gastronomía nicaragüense.



