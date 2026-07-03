Nicaragua firma condolencias por terremoto en Venezuela

La mañana de este viernes, una delegación de alto nivel del Gobierno de Nicaragua visitó la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Managua, para firmar el Libro de Condolencias en memoria de las víctimas del doble terremoto que sacudió a la nación sudamericana el pasado 24 de junio de 2026.

Delegación nicaragüense firma libro de condolencias en embajada de Venezuela

Durante el acto, los representantes nicaragüenses transmitieron, en nombre de los Co-Presidentes de la República, Daniel y Rosario, sinceros y permanentes sentimientos de hermandad, solidaridad y oraciones para las familias venezolanas que perdieron a sus seres queridos, así como para los miles de ciudadanos que resultaron heridos tras el desastre natural.

La comitiva gubernamental estuvo integrada por ministros, asesores presidenciales y coordinadores de juventud, entre ellos los compañeros Denis Moncada, Co-Ministro de Relaciones Exteriores; Yaosca Calderón, Ministra Asesora; Olimpia Ochoa, Viceministra de Cooperación Externa; Ramón Rodríguez, Co-Director del Instituto de las Culturas; y Méndy Aráuz, Ministra de Educación.

También asistieron, Salvador Vanegas, Ministro Asesor de Educación; Loyda Barreda, Ministra-Directora del INATEC; Iván Lara, Ministro Asesor; y miembros del Consejo Nacional de la Juventud Sandinista «19 de Julio».