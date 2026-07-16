Nicaragua recibe delegación de Singapur y reafirma apoyo a la CIJ

Hoy miércoles 15 de Julio de 2026, en el Salón Sandino de nuestra Cancillería de la República, recibimos a la Delegación Oficial de la República de Singapur, integrada por el Embajador Lim Thuan Kuan, Enviado Especial del Primer Ministro de Singapur acompañado de la Embajadora Rena Lee, Candidata de Singapur a Jueza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Nicaragua recibe delegación de Singapur

La Delegación de Singapur agradeció la cálida bienvenida y resaltó que nuestros Países comparten los mismos Principios, especialmente en materia de Derecho Internacional. Asimismo, destacó la importancia del derecho que tienen las naciones pequeñas a decidir su propio futuro y a formar parte de organismos in-ternacionales como la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La Delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dio la bienvenida y transmitió los Fraternos Saludos de nuestros Co-Presidentes de la República, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, destacando la importancia de la Corte Internacional de Justicia y reiterando nuestra posición de respeto a la jurisdicción de la Corte, al Derecho Internacional y a los Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, para el mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacionales.

La Delegación de Nicaragua estuvo integrada por los Compañeros Denis Moncada y Valdrack Jaentschke, Co-Ministros de Relaciones Exteriores; Iván Lara, Ministro Asesor de la Presidencia de la República para Políticas y Relaciones Internacionales y Olimpia Ochoa, Viceministra de Cooperación Externa.