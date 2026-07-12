Nicaragua expresa condolencias a Catar por fallecimiento del Emir Hamad bin Khalifa Al Thani

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de condolencias a Su Alteza Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, Emir del Estado de Catar, tras el fallecimiento de Su Alteza Hamad bin Khalifa Al Thani, destacando su legado como líder visionario, promotor del diálogo, la paz y la cooperación entre los pueblos.

Muere Hamad bin Khalifa Al Thani, el emir que transformó a Qatar en una potencia mundial

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 12 de Julio de 2026

Su Alteza Jeque

Tamim bin Hamad Al Thani

Emir del Estado de Catar

En el Nombre de Dios, el Clemente y Misericordioso…

Hermano Su Alteza,

Con profundo dolor y tristeza, y con plena fe en la voluntad de Dios Todopoderoso, hemos recibido la lamentable noticia del Tránsito a Otro Plano de Vida de nuestro querido Hermano, Su Alteza, el Emir Hamad bin Khalifa Al Thani, que en paz descanse.

Expresamos a Su Alteza, a la honorable Familia Al Thani y al hermano pueblo de Catar nuestras más sinceras condolencias y nuestra profunda solidaridad en este momento de inmensa aflicción.

El querido Emir Hamad Bin Khalifa Al Thani será recordado como un gran líder y hombre de Estado visionario, reconocido por su sabiduría, su compromiso con la paz, el diálogo y la cooperación entre los pueblos. Su legado permanecerá como testimonio de su dedicación al Estado de Catar y a la Humanidad.

En nombre del pueblo y las familias de Nicaragua, del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, de nuestra familia y en nuestro propio nombre, desde la Nicaragua Bendita y Siempre Libre, les acompañamos con nuestro afecto fraterno y nuestras oraciones.

Que Dios Todopoderoso lo acoja en Su infinita misericordia y conceda fortaleza, consuelo y paz a Su Alteza, a su familia y al hermano pueblo de Catar.

De Dios venimos y a Dios retornamos…!

Con profundo respeto, afecto y solidaridad,

Daniel Ortega SaavedraRosario Murillo