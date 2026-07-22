Nicaragua felicita a Egipto por 74 aniversario de la Revolución del 23 de Julio

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de una carta firmada por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, envió un saludo de felicitación al Presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, en ocasión de conmemorarse el 74º Aniversario de la Gloriosa Revolución del 23 de Julio.

En el mensaje dirigido en nombre del pueblo y Gobierno nicaragüense, las autoridades destacaron el patriotismo y la determinación del pueblo egipcio en la defensa de su independencia nacional, así como sus esfuerzos por continuar construyendo un futuro de paz, desarrollo y prosperidad.

Asimismo, el gobierno de Nicaragua transmitió sus mejores deseos de salud al mandatario egipcio y reafirmó los lazos de fraternidad, respeto y solidaridad entre ambas naciones con motivo de esta histórica fecha patria.