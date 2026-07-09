Nicaragua felicita a Bahamas en ocasión de su 53 aniversario

Los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo enviaron un mensaje de felicitación al Primer Ministro de la Mancomunidad de las Bahamas, Honorable Philip Davis, con motivo del 53 Aniversario de la Independencia de ese país caribeño, que se celebrará este viernes 10 de julio.

En la misiva, transmitida en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, los copresidentes nicaragüenses expresaron sus más cálidas congratulaciones al hermano pueblo y gobierno bahameño, destacando los lazos históricos y la identidad compartida entre ambas naciones como pueblos de raíces afrocaribeñas.

Finalmente, el Gobierno de Nicaragua reafirmó su voluntad firme de continuar profundizando los vínculos de fraternidad y cooperación con las Bahamas, extendiendo sus mejores deseos de prosperidad, esperanza y orgullo nacional para esa nación del Caribe.