Nicaragua saluda el 47 aniversario de la Independencia de la República de Kiribati

Los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo enviaron un mensaje de felicitación al mandatario de la República de Kiribati, Taneti Maamau, en ocasión de conmemorarse el 47º Aniversario de su Independencia Nacional este domingo 12 de julio.

En la misiva, los copresidentes destacaron la coincidencia histórica de 1979, año en que Kiribati alzó su voz como nación independiente en el Pacífico y Nicaragua consolidó los principios de su Revolución Popular Sandinista.

El Gobierno nicaragüense valoró la hermandad existente entre ambos países y reafirmó su voluntad de continuar construyendo puentes de cooperación para el beneficio mutuo de ambas naciones.

Finalmente, las autoridades extendieron un fraterno abrazo y el afecto sincero del pueblo nicaragüense hacia el presidente Maamau y el hermano pueblo de Kiribati.