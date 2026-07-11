Delegación de Nicaragua participó en 63 reunión de ministros de salud de Centroamérica y Dominicana

Una delegación del Gobierno de Nicaragua participó los días 9 y 10 de julio en la 63 Reunión Ordinaria de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), celebrada en República Dominicana, con el objetivo de aprobar acuerdos enfocados en el fortalecimiento de la cooperación regional en materia sanitaria.

Durante las sesiones de trabajo, las autoridades analizaron diversos instrumentos regionales enfocados en temas clave como la donación y trasplante de órganos, la salud renal, la transformación digital y las estrategias para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, la sífilis y la hepatitis “B”.

Asimismo, se planteó la necesidad de asegurar la sostenibilidad de los programas contra el VIH, la tuberculosis y la malaria de cara al año 2030.

Nicaragua estuvo representada por el Dr. Carlos Sáenz, Viceministro de Salud y Secretario General del MINSA, reafirmando el compromiso del país con la unidad y el fortalecimiento de la cooperación por la salud de los pueblos centroamericanos y caribeños.