Nicaragua saluda a Andorra por su Día Nacional en honor a Nuestra Señora de Meritxell
El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje al primer ministro del Principado de Andorra, Xavier Espot Zamora, con motivo de la celebración del Día Nacional de Andorra, que se conmemora este 8 de septiembre en honor a Nuestra Señora de Meritxell, Patrona de ese país.
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
Unida Nicaragua Triunfa
Managua, 7 de Septiembre, 2026
Su Excelencia
Xavier Espot Zamora
Primer Ministro
Principado de Andorra
Andorra la Vella
Estimado Señor Primer Ministro,
En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, extendemos nuestras felicitaciones a Usted, al Pueblo y Gobierno del Principado de Andorra, por conmemorar el Día Nacional, en Honor a Nuestra Señora de Meritxell, Patrona de Andorra, este próximo 8 de Septiembre.
Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, reciba nuestro Abrazo Fraterno con el Cariño de las Familias Nicaragüenses.
Daniel Ortega Saavedra
Rosario Murillo