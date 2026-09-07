Nicaragua saluda a Andorra por su Día Nacional en honor a Nuestra Señora de Meritxell

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje al primer ministro del Principado de Andorra, Xavier Espot Zamora, con motivo de la celebración del Día Nacional de Andorra, que se conmemora este 8 de septiembre en honor a Nuestra Señora de Meritxell, Patrona de ese país.

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 7 de Septiembre, 2026

Su Excelencia

Xavier Espot Zamora

Primer Ministro

Principado de Andorra

Andorra la Vella

Estimado Señor Primer Ministro,

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, extendemos nuestras felicitaciones a Usted, al Pueblo y Gobierno del Principado de Andorra, por conmemorar el Día Nacional, en Honor a Nuestra Señora de Meritxell, Patrona de Andorra, este próximo 8 de Septiembre.

Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, reciba nuestro Abrazo Fraterno con el Cariño de las Familias Nicaragüenses.

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo