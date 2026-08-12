Nicaragua felicita a Corea del Norte por 81 aniversario de su Liberación

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de felicitación a Kim Jong Un, secretario general del Partido del Trabajo de Corea y presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, con motivo del 81 aniversario del Día de la Liberación de la Patria, que se conmemora este 15 de agosto, y reafirmó su voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos entre ambos pueblos.

Kim Jong Un

Texto íntegro del mensaje

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 12 de Agosto de 2026

Compañero

Kim Jong Un

Secretario General del Partido del Trabajo de Corea,

Presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea,

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Corea

Pyongyang

Querido Compañero :

Nos Unimos a Usted, a los Compañeros del Partido del Trabajo de Corea, y al Heroico Pueblo y Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, en la Conmemoración del 81 Aniversario del Día de la Liberación de la Patria, este 15 de Agosto de 2026.

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y en nuestro propio nombre, transmitimos nuestras más Cálidas Felicitaciones con motivo de la Celebración de esta importante fecha que conmemora la Heroica Victoria de su Pueblo frente al Colonialismo y la Ocupación, la Voluntad histórica a favor de la Soberanía y el Espíritu indoblegable por la Libertad.

Aprovechamos también esta oportunidad, para rendir homenaje a los miles de Hermanas y Hermanos de la República Popular Democrática de Corea que ofrendaron su vida, aquellos que con gran Heroísmo, Valentía y Amor a la Patria, se sacrificaron por la Paz y el Bienestar de su Pueblo.

En esta significativa fecha, recordamos también el Legado Infinito del Hermano Kim Il Sung, Padre Fundador de la República Popular Democrática de Corea; la Firmeza y Visión del Hermano Kim Jong Il; así como su Fuerza y Firme Liderazgo, Hermano Jefe de Estado y Secretario General del Partido del Trabajo de Corea, Camarada Kim Jong Un.

Estamos seguros que continuaremos trabajando juntos a favor del Bienestar, la Prosperidad y el Desarrollo de nuestros Pueblos; librando las Batallas indispensables por un Mundo de Paz y Seguridad, un Mundo donde los Pueblos somos Soberanos y Libres, un Mundo de Justicia para Todos.

Querido Compañero y Camarada, desde nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, reciba nuestro Abrazo Fraterno y Revolucionario; así como nuestros mejores Deseos para Usted y todo su Pueblo.

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo