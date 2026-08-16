Nicaragua felicita a Gabón por 66 años de Independencia

El Gobierno de Nicaragua felicitó al presidente de la República Gabonesa, Brice Clotaire Oligui Nguema, y al pueblo de Gabón por el 66º Aniversario de su Independencia, destacando su defensa de la soberanía y la autodeterminación, y reafirmando la voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, solidaridad y cooperación entre ambas naciones.

Managua, 16 de Agosto, 2026

Su Excelencia

Sr. Brice Clotaire Oligui Nguema

Presidente de la República Gabonesa

Jefe de Estado y de Gobierno

Libreville

Estimado Presidente,

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en el nuestro propio, deseamos expresar a Usted, al Hermano Pueblo y Gobierno de la República Gabonesa, nuestras más cálidas y sinceras Felicitaciones con motivo de la conmemoración del 66º Aniversario de su Independencia, saludando la Valentía, Dignidad y Determinación del Pueblo Gabonés en la defensa de su Soberanía, Autodeterminación y Derecho a construir su propio destino como Nación Libre e Independiente.

Desde nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, reiteramos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo los Lazos de Hermandad, Solidaridad, Amistad y Cooperación que unen a nuestros Pueblos y Gobiernos.

Reciba, Estimado Presidente, nuestro Fraternal Saludo y los mejores deseos de Paz, Bienestar, Prosperidad y mayores Victorias para el Hermano Pueblo de la República Gabonesa.

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo