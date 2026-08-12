Nicaragua felicita a República Centroafricana por 66 aniversario de su Independencia

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de felicitación al presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, con motivo del 66 aniversario de la Independencia de esa nación, que se conmemora este 13 de agosto, y reiteró su voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y solidaridad entre ambos pueblos y gobiernos.

Texto íntegro del mensaje

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 12 de Agosto, 2026

Su Excelencia

Faustin-Archange Touadéra

Presidente de la República Centroafricana

Bangui

Querido Hermano Presidente,

En ocasión de conmemorarse, este 13 de Agosto, el 66º Aniversario de la Independencia de la República Centroafricana, transmitimos nuestras felicitaciones a Usted, a su Gobierno y al Pueblo Centroafricano, en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en el nuestro propio.

A 66 años de aquella histórica proclamación, rendimos homenaje a la memoria de quienes impulsaron las aspiraciones de libertad e independencia de la Nación Centroafricana y saludamos la determinación de su valiente Pueblo para preservar su Independencia, su Unidad Nacional y sus legítimas aspiraciones de Paz y Desarrollo.

Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, reiteramos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y solidaridad que unen a nuestros Pueblos y Gobiernos.

Reciba, Querido Hermano Presidente, el abrazo fraterno y revolucionario del pueblo nicaragüense para el Hermano Pueblo de la República Centro-africana.

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo