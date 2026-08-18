Nicaragua saluda a Afganistán por el 107 aniversario de su Independencia Nacional

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje al Líder Supremo del Emirato Islámico de Afganistán, Mullah Hibatullah Akhundzada, y al primer ministro Mullah Muhammad Hassan Akhund, con motivo del 107 Aniversario de la Independencia Nacional de Afganistán, que se conmemora este 19 de agosto, expresando sus deseos de paz, bienestar y prosperidad y reafirmando la voluntad de fortalecer los vínculos entre ambos pueblos y gobiernos.

Managua, 18 de Agosto, 2026

Hermano

Mullah Hibatullah Akhundzada

Líder Supremo

del Emirato Islámico de Afganistán

Kabul

Hermano

Mullah Muhammad Hassan Akhund

Primer Ministro

del Emirato Islámico de Afganistán

Kabul

Estimados Hermanos,

En ocasión de conmemorarse, este próximo 19 de Agosto, el 107 Aniversario de la Independencia Nacional del Emirato Islámico de Afganistán, nos dirigimos a Ustedes para transmitir, en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en el nuestro propio, nuestras más Fraternas Felicitaciones, extensivas al Hermano Pueblo Afgano.

En esta significativa fecha para la Historia y la Soberanía de Afganistán, hacemos llegar nuestros mejores deseos de Paz, Bienestar y Prosperidad al Hermano Pueblo Afgano, reafirmando nuestra voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos que unen a nuestros Pueblos y Gobiernos.

Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, hacemos llegar a Ustedes nuestro Abrazo Fraterno, reiterando nuestra disposición de seguir avanzando por caminos de Amistad, Solidaridad, Respeto y Cooperación.

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo