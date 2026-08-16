Nicaragua felicita a Indonesia por 80 años de Independencia

El Gobierno de Nicaragua felicitó al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y al pueblo indonesio por el 80º Aniversario de la Independencia de esa nación, que se conmemora este 17 de agosto, y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, solidaridad y cooperación entre ambos países.

Managua, 16 de Agosto, 2026

Excelencia

Prabowo Subianto

Presidente de la República

de Indonesia

Yakarta

Hermano Presidente:

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en el nuestro propio, deseamos hacer llegar a Usted, a su Gobierno y al hermano Pueblo de Indonesia, nuestras más fraternas y sinceras felicitaciones con motivo del 80º Aniversario de la Independencia de la República de Indonesia, que con tanto orgullo conmemoran el próximo 17 de Agosto.

Esta fecha histórica, que evoca la proclamación de la soberanía y la voluntad inquebrantable del Pueblo indonesio por alcanzar más Victorias y Prosperidad, es también una oportunidad para celebrar los profundos Lazos de Amistad, Solidaridad y Cooperación que unen a nuestras Naciones.

Reafirmamos nuestro firme compromiso de seguir construyendo más puentes de Hermandad y Solidaridad entre el noble Pueblo indonesio y el Pueblo nicaragüense.

Reciba, Hermano Presidente, desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, el cálido abrazo del pueblo nicaragüense.

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo