Nicaragua recibe copias de estilo de nueva embajadora de Francia

En el Salón Sandino de nuestra Cancillería de la República, la tarde de ayer lunes, recibimos las Copias de Estilo de las Cartas Credenciales de la Señora Brigitte Veyne, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Francesa ante el Pueblo y Gobierno de la República de Nicaragua.

Nicaragua recibe las Copias de Estilo de las Cartas Credenciales de la Señora Brigitte Veyne, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Francesa

El Compañero Co-Canciller Valdrack Jaentschke dio la bienvenida a la Embajadora Brigitte Veyne y transmitió los Cordiales Saludos de los Co-Presidentes de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo, al Pueblo y Gobierno de la República Francesa.

Durante el encuentro, reiteramos la voluntad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de continuar fortaleciendo las relaciones de Respeto, Amistad y Cooperación entre Nicaragua y Francia, promoviendo el diálogo y las iniciativas de interés común que contribuyan al bienestar y desarrollo de nuestros Pueblos.

Por su parte, la Embajadora Brigitte Veyne agradeció el cordial recibimiento y expresó su disposición de continuar trabajando para fortalecer los vínculos entre ambos Países, así como avanzar en las relaciones bilaterales y de cooperación.