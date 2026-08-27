Nicaragua expresa solidaridad con Nepal tras graves inundaciones y deslizamientos

El Gobierno de Nicaragua expresó sus profundas condolencias y solidaridad al presidente de Nepal, Ramchandra Paudel, y al primer ministro Balendra Shah, tras las graves inundaciones y deslizamientos registrados en comunidades del norte del país, una tragedia que, según el mensaje oficial, ha dejado cientos de fallecidos, además de personas heridas y desaparecidas.

Tragedia en Nepal

Managua, 27 de Agosto de 2026

Su Excelencia

Ramchandra Paudel

Presidente de Nepal

Sus Manos

Su Excelencia

Balendra Shah

Primer Ministro de Nepal

Sus Manos

Queridos Hermanos,

Con profunda consternación y tristeza hemos conocido sobre las graves inundaciones que han provocado deslizamientos en varias comunidades localizadas al Norte de Nepal, que han causado destrucción, arrebatando la vida de cientos de Hermanas y Hermanos Nepalíes, heridos y desaparecidos.

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, trasmitimos nuestras Profundas Condolencias e invariable Solidaridad frente a esta tragedia que enluta a todo su pueblo.

Desde nuestra Fraterna Amistad, hacemos extensivas nuestras Muestras de Solidaridad a todo el Querido Pueblo de Nepal, en especial a las Familias y Seres Queridos de quienes han partido o han sido afectados.

Oramos por Consuelo y Paz para todas las Familias Nepalíes, así como Fuerza para apoyar las labores de búsqueda y asistencia a las Familias afectadas.

Reciban desde nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre, el Abrazo Fraterno del Pueblo Nicaragüense.

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo