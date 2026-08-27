Nicaragua expresa solidaridad con Nepal tras graves inundaciones y deslizamientos
El Gobierno de Nicaragua expresó sus profundas condolencias y solidaridad al presidente de Nepal, Ramchandra Paudel, y al primer ministro Balendra Shah, tras las graves inundaciones y deslizamientos registrados en comunidades del norte del país, una tragedia que, según el mensaje oficial, ha dejado cientos de fallecidos, además de personas heridas y desaparecidas.
Managua, 27 de Agosto de 2026
Su Excelencia
Ramchandra Paudel
Presidente de Nepal
Sus Manos
Su Excelencia
Balendra Shah
Primer Ministro de Nepal
Sus Manos
Queridos Hermanos,
Con profunda consternación y tristeza hemos conocido sobre las graves inundaciones que han provocado deslizamientos en varias comunidades localizadas al Norte de Nepal, que han causado destrucción, arrebatando la vida de cientos de Hermanas y Hermanos Nepalíes, heridos y desaparecidos.
En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, trasmitimos nuestras Profundas Condolencias e invariable Solidaridad frente a esta tragedia que enluta a todo su pueblo.
Desde nuestra Fraterna Amistad, hacemos extensivas nuestras Muestras de Solidaridad a todo el Querido Pueblo de Nepal, en especial a las Familias y Seres Queridos de quienes han partido o han sido afectados.
Oramos por Consuelo y Paz para todas las Familias Nepalíes, así como Fuerza para apoyar las labores de búsqueda y asistencia a las Familias afectadas.
Reciban desde nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre, el Abrazo Fraterno del Pueblo Nicaragüense.
Daniel Ortega Saavedra
Rosario Murillo