Nicaragua felicita a Pakistán por 79 años de Independencia

El Gobierno de Nicaragua felicitó al presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, y al primer ministro Shehbaz Sharif, con motivo del 79º Aniversario de la Independencia de la República Islámica de Pakistán, que se conmemora este 14 de agosto, y reafirmó su voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo entre ambos países.

Mensaje íntegro

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 13 de Agosto, 2026

Excelencia

Asif Ali Zardari

Presidente de la

República Islámica de Pakistán

Excelencia

Shehbaz Sharif

Primer Ministro de la

República Islámica de Pakistán

Hermanos y Amigos,

Presidente y Primer Ministro:

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en el nuestro propio, les extendemos nuestras más fraternas y sinceras felicitaciones con motivo del 79º Aniversario de la Independencia de la Hermana República Islámica de Pakistán, que con Júbilo y Orgullo conmemoran este 14 de Agosto.

Esta Fecha Gloriosa, Símbolo de Soberanía, Dignidad y Autodeterminación, nos recuerda la inquebrantable determinación del valiente Pueblo pakistaní por construir, preservar y engrandecer su Desarrollo, Progreso y Prosperidad.

Reconocemos el legado perdurable y el espíritu patriótico que ha guiado a su Nación a lo largo de estas casi ocho décadas de vida independiente.

Nicaragua y Pakistán están unidos por sólidos Lazos de Amistad, Hermandad y Cooperación. Reafirmamos nuestra voluntad de continuar profundizando las relaciones bilaterales, promoviendo la Paz, la Solidaridad y el Respeto mutuo que caracterizan nuestra cercana Hermandad.

Que la Paz, la Misericordia y las Bendiciones de Dios acompañen siempre al Hermano Pueblo de Pakistán.

Reciban, queridos Hermanos, nuestro cálido abrazo fraterno con el cariño de las Familias nicaragüenses para las Familias pakistaníes.

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo