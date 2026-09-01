Nicaragua de la bienvenida a nuevos embajadores de Francia y la Unión Europea

El Gobierno de Nicaragua, a través de la Copresidenta Rosario Murillo, dio la bienvenida oficial a Brigitte Veyne como nueva embajadora de la República Francesa y a Charles Michel como embajador de la Unión Europea, tras la recepción de sus respectivas copias de estilo para iniciar sus funciones diplomáticas en el país.

Nicaragua recibe las Copias de Estilo de las Cartas Credenciales de la Señora Brigitte Veyne, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Francesa

Durante su mensaje, la compañera Rosario Murillo expresó el saludo fraternal de las autoridades y el pueblo nicaragüense a ambos diplomáticos, destacando que son recibidos con el respeto y la consideración correspondiente a sus representaciones.

Charles Michel

Asimismo, la Copresidenta informó que el representante permanente de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jaime Hermida, concluyó una serie de diálogos con diversos sectores del país previa a su retorno a la sede del organismo multilateral en Nueva York.

