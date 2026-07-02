Canciller de Nicaragua se reúne con su homólogo de Irán en Teherán

El Co-Canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, sostuvo un encuentro en Teherán con el canciller iraní Seyed Abás Araqchi, durante su visita a la República Islámica de Irán para participar en las ceremonias fúnebres del ayatolá Seyed Ali Jamenei.

El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, sostuvo un encuentro en Teherán con el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Valdrack Jaentschke

La visita del funcionario nicaragüense se desarrolla en el marco de una jornada internacional en la que participarán más de 100 delegaciones de distintos países.

Durante la reunión, ambas autoridades revisaron el estado de las relaciones bilaterales y coincidieron en la importancia de fortalecer los vínculos políticos, económicos y de cooperación.

Valdrack Jaentschke sostiene reunión con canciller iraní

Jaentschke elogió la resistencia y firmeza del Gobierno y del pueblo iraní ante la agresión militar y las presiones económicas.

El representante nicaragüense también expresó el respeto de Nicaragua por la postura de principios de Irán frente a las políticas de intimidación y las presiones ilegales de Estados Unidos contra países independientes.

La parte iraní destacó la relevancia de consolidar alianzas con países de América Latina, entre ellos Nicaragua, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y cambios en los bloques diplomáticos.

Nicaragua lleva mensaje de respaldo al pueblo iraní

El diálogo en Teherán refuerza los contactos entre ambos Estados, que en los últimos años compartieron posiciones en foros internacionales sobre soberanía, autodeterminación y rechazo a las sanciones unilaterales.

Nicaragua e Irán continuarán impulsando espacios de cooperación política y diplomática, mientras ambos gobiernos buscan ampliar sus vínculos en sectores estratégicos y fortalecer su presencia conjunta en escenarios multilaterales.