Nicaragua felicita a Belarús por su Día de la Independencia

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de felicitación al presidente Alexander Lukashenko, al Gobierno y al pueblo de Belarús, con motivo de la celebración del Día de la Independencia, fecha vinculada a la liberación de Minsk del yugo nazi el 3 de julio de 1944.

Alexander Lukashenko, Presidente de Belarús

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 2 de Julio, 2026

Su Excelencia

Compañero Alexander Lukashenko

Presidente de la República de

Belarús

Querido Hermano y Compañero;

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, nos complace expresarle nuestras Felicitaciones a Usted, al Pueblo y su Gobierno con motivo de la celebración del Día de la Independencia de la República de Belarús.

Nos unimos a la Conmemoración de la Heroica Liberación de la Ciudad de Minsk del yugo nazi el 3 de Julio de 1944, que representa un hito fundamental en la historia de Belarús. Es el Símbolo del Coraje, la Resiliencia y el Espíritu indomable del pueblo Bielorruso, que supo levantarse de las cenizas de la guerra y construir una Nación Soberana, Próspera y Orgullosa de su Identidad.

Estimado Hermano Lukashenko, como Usted mismo ha expresado, “el Día de la Liberación de Minsk es el segundo cumpleaños de la Nación bielorrusa». Es, por tanto, una jornada de profundo significado patriótico que une a todos los bielorrusos en torno a los Valores de Libertad, Paz e Independencia.

Hacemos llegar nuestro más sincero reconocimiento por su liderazgo y dedicación al servicio de Belarús durante todos estos años. Bajo su mandato, el país ha consolidado su Soberanía, ha fortalecido su Desarrollo Económico y Social, y ha elevado su prestigio en el escenario internacional.

Asimismo, extendemos nuestras felicitaciones a todo el pueblo bielorruso, que celebra con justo orgullo esta fecha tan señalada. Que el Espíritu de Unidad y el compromiso con el Futuro de la Nación sigan guiando los pasos de Bielorrusia hacia Nuevos Logros y Horizontes de Progreso, Paz y Fraternidad.

Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, reciba nuestros mejores Deseos de Salud y Bienestar en ocasión del Día de la Independencia de la República de Belarús, así como el cariño y estima de todas las Familias Nicaragüenses.

Con los sentimientos de nuestra más alta consideración y respeto.

Daniel Ortega SaavedraRosario Murillo