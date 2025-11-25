Nicaragua nombra a su primer embajador residente ante Singapur

El compañero Mario José Armengol Campos se acreditó hoy martes, como el primer Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Nicaragua ante la República de Singapur, un paso que marca un hito histórico en las relaciones bilaterales.

Nicaragua nombra embajador en Singapur, hito histórico

El Embajador Armengol, con residencia en Hanói, Vietnam, presentó sus Cartas Credenciales ante el Señor Tharman Shanmugaratnam, Presidente de la República de Singapur, en una ceremonia oficial en el Palacio Presidencial.

El Presidente de Singapur expresó su interés en avanzar hacia vínculos de cooperación y entendimiento mutuo con Nicaragua.

Subrayó que la acreditación del Embajador Armengol es una señal clara para estrechar lazos en áreas vinculadas al desarrollo, la innovación y el crecimiento económico.

Por su parte, el Embajador Armengol reafirmó el compromiso de Nicaragua de fortalecer el diálogo político, la cooperación y los vínculos de amistad..

Destacó los avances de Nicaragua en desarrollo humano, energía renovable e infraestructura, e invitó a Singapur a explorar nuevas oportunidades de inversión y colaboración.

Nicaragua y Singapur mantienen relaciones diplomáticas desde el 6 de enero de 1993, y este nombramiento fortalece la presencia de Nicaragua en el Sudeste Asiático.

