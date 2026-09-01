Multarán hasta con 75 euros a peatones distraídos con el celular en Italia

En Italia parece que cruzar la calle ya no será suficiente para poner a prueba los reflejos. Ahora también habrá que aprobar el examen de “levante la mirada del celular antes de avanzar”.

El Gobierno italiano analiza modificaciones a su Código de Circulación para sancionar una conducta cada vez más habitual en las calles: peatones que cruzan las vías completamente hipnotizados por la pantalla de su teléfono.

Si el proyecto de ley supera el trámite parlamentario, las autoridades de tránsito podrían imponer multas de hasta 75 euros (unos 3 mil 270 córdobas), a quienes caminen o crucen calles y avenidas pendientes del celular en lugar de estar atentos al tráfico y a su entorno.

La norma contemplaría algunas excepciones, principalmente cuando el teléfono se utilice por una emergencia o una situación de urgencia comprobada.

La propuesta pone el foco sobre el llamado “peatón tecnológico”, esa especie urbana que camina con la mirada clavada en la pantalla, esquivando personas, postes, bicicletas y, con un poco de suerte, vehículos.

Así que, por si acaso, la próxima vez que cruces la calle en Italia quizá convenga guardar el celular unos segundos. Recuerda que Instagram, WhatsApp y TikTok pueden esperar, pero un carro a toda velocidad, probablemente, no.

