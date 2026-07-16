Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Italia

El Gobierno de Nicaragua anunció hoy la ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Italia, tras rechazar declaraciones del canciller italiano Antonio Tajani por ser injustificadas, agresivas e irresponsables.

General Sandino Nicaragua

La nota oficial señala que las declaraciones de Tajani representaron un insulto al pueblo y Gobierno de Nicaragua, fuera de las normas de respeto entre pueblos y gobiernos.

El documento también recuerda que Nicaragua mantuvo en otros años vínculos de respeto y comprensión con autoridades italianas, a quienes reconoció por el trato sostenido en distintos momentos históricos.

La Cancillería lamentó que se produzca esta situación, en contraste con lo que describió como un vínculo histórico de Italia con Nicaragua y otros países hermanos.

La comunicación oficial expresa además la expectativa de que lleguen mejores días para la humanidad, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones diplomáticas.

Con esta decisión, Nicaragua inicia el proceso formal para cumplir la ruptura diplomática anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

MINISTERIODERELACIONES EXTERIORES

Managua, Nicaragua

Ante las injustificadas, agresivas e irresponsables declaraciones del Canciller de la República Italiana, don Antonio Tajani, que ha insultado, fuera de todas las normas del respeto a las Relaciones entre Pueblos y Gobiernos, con arrogancia europea, al Pueblo y Gobierno de Nicaragua, como contundente expresión de nuestra Soberanía y Dignidad Nacional, estamos informando al Gobierno de Italia y en particular, al Canciller Antonio Tajani, que rompemos toda Relación Diplomática con el Gobierno de Italia.

Hemos vivido muy buenos tiempos de Respeto absoluto y Comprensión de nuestros Procesos con Respetables Autoridades Italianas, a quienes tuvimos el Privilegio y Honor de conocer, de tratar y de abordar las circunstancias históricas del mundo que vivíamos en otros años.

Hoy que nos toca enfrentar esta situación innoble, lamentamos profundamente que se produzcan agresiones, como las que describimos, en contraste con lo que ha sido el vínculo histórico de Italia con nosotros, y otros países Hermanos, y esperamos que lleguen esos mejores días que la Humanidad tanto necesita y demanda.

Informamos y procedemos a asegurar los procesos necesarios para el cumplimiento de esta decisión Soberana y Digna de Nicaragua.

Managua, 15 de Julio, 2026

Ministerio de Relaciones Exteriores

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

República de Nicaragua