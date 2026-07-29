Nicaragua reafirma su solidaridad con Palestina y condena ataques contra civiles

El Gobierno de Nicaragua expresó hoy su solidaridad con el pueblo palestino y condenó los ataques perpetrados por colonos israelíes contra población civil en los Territorios Palestinos Ocupados, reiterando su respaldo al derecho de Palestina a la independencia, la soberanía y la autodeterminación.

Texto íntegro del comunicado

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

CON PALESTINA SIEMPRE !

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Digna y Libre, expresa su Invariable Solidaridad con el Heroico Pueblo Palestino, que continúa enfrentando el sufrimiento, la ocupación, la destrucción y el desplazamiento perpetrados por el Gobierno Sionista de Israel y sus fuerzas de ocupación.

La República de Nicaragua condena inequívocamente los ataques perpetrados por colonos israelíes armados y protegidos por su Gobierno en contra de la población civil palestina en los Territorios Palestinos Ocupados, como las recientes atrocidades registradas en la aldea de Tal, hechos que constituyen una inaceptable escalada de violencia contra el Pueblo Palestino.

Exigimos el cese de los ataques en contra del Pueblo Palestino, el desarme de los colonos israelíes que operan en los Territorios Palestinos Ocupados y el desmantelamiento de los asentamientos ilegales.

Responsabilizamos al Gobierno de Israel por la devastadora situación humanitaria y la violencia contra los hermanos palestinos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental y en todos los Territorios Palestinos Ocupados.

Repudiamos las continuas y crecientes violaciones del Derecho Internacional y Humanitario, así como los intentos de Israel de criminalizar a la población palestina que sólo busca proteger a sus familias, hogares y medios de subsistencia.

Desde esta Nicaragua Cristiana y Bendita, Patria Sagrada, respaldamos y apoyamos todos los esfuerzos encaminados a alcanzar el incuestionable Derecho del Pueblo Palestino a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación, en base a las fronteras anteriores a 1967 con Jerusalén Este como su Capital, conforme lo establecido por el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.

El Pueblo Nicaragüense continuará alzando su voz a favor de la Causa Palestina y clamando por Justicia y Paz, por la Libertad y Dignidad del Pueblo Palestino; la solución de dos Estados es una exigencia internacional y el único camino hacia la Paz Justa y Duradera.

Managua, 29 de Julio, 2026

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

República de Nicaragua