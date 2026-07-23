Nicaragua reafirma respeto a la autodeterminación y soberanía en repuesta a nota de Bolivia

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado titulado “Con Bolivia Siempre Más Allá”, en el que ratifica la vigencia del principio de no injerencia y defiende la soberanía de los Estados para definir sus propios procesos internos.

En la nota oficial con fecha de este 23 de julio, el Ejecutivo nicaragüense confirmó la recepción de una comunicación emitida por las autoridades de política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, enfatizando que las decisiones políticas, económicas y del ordenamiento jurídico de cada nación son estrictamente propias, dignas y soberanas.

Asimismo, la Cancillería nicaragüense remarcó que el país no interfiere en los asuntos internos de otras naciones ni cuestiona el derecho de cada pueblo a definir de forma autónoma sus propios caminos y políticas de desarrollo.

Finalmente, el Gobierno saludó los lazos de hermandad histórica con el pueblo boliviano, destacando las luchas y victorias compartidas en la región, al tiempo que reafirmó la prioridad de preservar la paz, el bienestar y los derechos soberanos en la Patria Grande.

Mensaje íntegro

CON BOLIVIA SIEMPRE MÁS ALLÁ

Saludamos al Digno y Valiente Pueblo de Bolivia con quienes hemos compartido Luchas, Esperanzas, Certezas y Victorias, priorizando siempre la Paz, el Bienestar y nuestros Derechos Soberanos, como Pueblos en la Patria Grande.

Recibimos la Nota de las Instituciones de Política Exterior de su Gobierno, y ratificamos que las Decisiones Políticas, Económicas y de Ordenamiento Jurídico de nuestros Países, son Propias, Dignas y Soberanas.

Nunca nos hemos entrometido en los Asuntos propios de otros Países, y, asimismo, no nos caracterizamos por discutir el Derecho de cada País y cada Pueblo a decidir sobre sus Caminos en toda circunstancia.

Managua, 23 de Julio, 2026

Ministerio de Relaciones Exteriores

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

República de Nicaragua